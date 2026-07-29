Le robaron 700 mil pesos en su casa y reconoció a los ladrones porque eran amigos de su hermano

Dos delincuentes de 30 y 31 años fueron detenidos acusados de protagonizar una violenta entradera en una vivienda de Balcarce. La investigación reveló un dato llamativo: la víctima reconoció a los ladrones porque eran amigos de su hermano y ya habían estado en la casa tomando mate en otras oportunidades, por lo que conocían el lugar y fueron reconocidos pese a ingresar encapuchados.

Armados con una escopeta recortada y una carabina, redujeron al dueño de casa y a un grupo de amigos y escaparon con 700.000 pesos, teléfonos celulares y un frasco con marihuana destinado al consumo personal.

Las detenciones fueron concretadas por efectivos de la SubDDI Balcarce, dependiente de la DDI Mar del Plata, tras una investigación encabezada por la Fiscalía Descentralizada de Balcarce, a cargo del fiscal Rodolfo Moure, con intervención de la fiscal Laura Molina.

El hecho investigado ocurrió durante la madrugada del 24 de julio en una vivienda ubicada sobre la calle 30 al 100. Según la denuncia, cerca de las 0.30 dos delincuentes ingresaron por la puerta principal, que estaba cerrada pero sin llave, mientras el propietario compartía una comida con amigos.

De acuerdo con la investigación, los asaltantes estaban encapuchados, pero la víctima aseguró haberlos reconocido de inmediato. Es que, según declaró, los acusados eran amigos de su hermano y habían estado en varias oportunidades tomando mate en la vivienda, por lo que conocían el lugar y a sus ocupantes.

Los investigadores creen que esa relación previa les permitió actuar sobre seguro. De hecho, la víctima terminó siendo el hermano de un amigo de los propios sospechosos, un dato que resultó clave para avanzar en la causa e identificarlos pese a que intentaron ocultar sus rostros.

Siempre según la denuncia, los sospechosos amenazaron a los presentes con una escopeta recortada y una carabina, sin llegar a lesionarlos, y se apoderaron de 700.000 pesos, dos teléfonos celulares y, posteriormente, la víctima amplió la denuncia para informar que también le habían robado un frasco con unos 50 gramos de flores de marihuana que, según indicó, eran para consumo personal.

Poco después del asalto, uno de los teléfonos sustraídos fue localizado por el denunciante entre los pastizales de la esquina de las calles 35 y 20, frente a una vivienda abandonada.

A partir del análisis de cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), declaraciones testimoniales y otras tareas investigativas, los detectives de la SubDDI Balcarce lograron identificar a los presuntos autores y solicitaron órdenes de allanamiento y detención.

Los procedimientos se realizaron este 28 de julio en tres domicilios de Balcarce. En la vivienda de Braian Javier Davico (30), los investigadores secuestraron un teléfono celular, dos gramos de marihuana y una motocicleta Motomel B110 que, según la pesquisa, habría sido utilizada durante el robo.

En tanto, en uno de los domicilios vinculados a Emmanuel Liberatore (31) no se hallaron elementos de interés, mientras que en otro inmueble donde fue detenido el sospechoso se incautó un teléfono celular, 164,86 gramos de marihuana en cogollos y un billete de 10 dólares.

Tras ser informada de los resultados de los allanamientos, la fiscal Laura Molina avaló las detenciones y dispuso notificar a ambos imputados por el delito de robo agravado. Además, Liberatore fue imputado por tenencia simple de estupefacientes para consumo, debido a la droga secuestrada en su poder.

Los dos acusados fueron trasladados a la Unidad Penal Nº 44, donde permanecerán alojados a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.