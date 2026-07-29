“Llevate todo eh”: mandó a su pequeño hijo a robar una casa y le daba órdenes desde la vereda.

Un hombre mandó a su pequeño hijo a robar en una casa tras advertir que la reja de ingreso estaba abierta en Córdoba. Mientras el niño entró al domicilio y sustrajo dos bolsas con objetos de valor, el padre permaneció en la vereda dándole indicaciones y aguardando su regreso.



El hecho ocurrió cerca de las 18.37, cuando un hombre y sus dos hijos caminaban por la calle y advirtieron que la reja de ingreso de la propiedad estaba abierta. De acuerdo con las imágenes, el adulto le ordenó al menor ingresar al domicilio y sustraer los objetos de valor que encontrara.

"Todo, eh. Dale, bien atrevido", se escucha decir al hombre en la grabación, mientras el niño, con el rostro cubierto por una capucha, ingresaba a la vivienda.

El menor salió instantes después con dos bolsas que contenían distintos elementos de valor, mientras el adulto permanecía en la vereda aguardando para retirarse del lugar junto al niño.

La secuencia quedó completamente registrada por las cámaras instaladas en la casa y las imágenes comenzaron a difundirse en redes sociales.

El dueño de la vivienda expresó su indignación y apuntó contra el hombre que estaba con su hijo. "Basura hdp, se paró frente a mi casa y mandó al niñito a robar y encima lo retaba para que se apurara y sacara todo. Rata de mierda, mal parida y desgraciadamente arrastra a ese niño", dijo la víctima.