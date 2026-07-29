Robaron un Mercedes Benz, chocaron en una persecución a los tiros y el auto se prendió fuego

Dos menores de 16 y 17 años fueron detenidos luego de robar un Mercedes-Benz C200 en de Lanús, donde junto a otros dos cómplices sorprendieron a dos hombres que conversaban junto al vehículo, los amenazaron de muerte y escaparon con el auto, aunque fueron perseguidos por la Policía hasta chocar e incendiar el rodado.

El hecho ocurrió cerca de las 18.15 cuando el conductor ya se había subido al Mercedes-Benz y permanecía con la puerta abierta mientras conversaba con otro hombre que estaba a su lado. En esas circunstancias, cuatro delincuentes llegaron corriendo y los abordaron de manera violenta.

Los asaltantes tomaron del cuello de la prenda de abrigo al hombre que se encontraba fuera del vehículo y lo tiraron al piso. Al mismo tiempo obligaron al conductor a descender del auto al grito de "Bajate del auto", le revisaron los bolsillos y le robaron el teléfono celular antes de apoderarse del Mercedes-Benz.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, el hombre que estaba junto al vehículo intentó enfrentar a los delincuentes, pero fue amenazado. "Tirale, amigo", dijo uno de los asaltantes, mientras otro lo intimidó: "Te tiro".

Cuando los ladrones escapaban, un móvil de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) de Lanús fue alertado por un vecino sobre el robo del auto en la zona de Deheza y Villa de Luján.

Los efectivos localizaron el Mercedes-Benz y le dieron la voz de alto, aunque los ocupantes no acataron la orden y se inició una persecución que finalizó en Villarino y 29 de Septiembre. Allí, los sospechosos chocaron contra un vehículo estacionado y el Mercedes-Benz robado se incendió en su parte delantera.

En el lugar, efectivos de la Policía Departamental y la Comisaría 2dados detuvieron a dos adolescentes de 16 y 17 años, mientras que los otros dos integrantes de la banda lograron escapar.

Fuentes policiales indicaron que, antes de las detenciones, uno de los sospechosos realizó un ademán compatible con portar un arma en la cintura, por lo que una sargento efectuó dos disparos y otro efectivo realizó un tercero con fines disuasorios, sin que se registraran personas heridas.

La Unidad Funcional de Instrucción de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús dispuso la aprehensión de ambos menores, quienes quedaron imputados por el delito de robo en poblado y en banda agravado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse. La investigación continúa para dar con los otros dos sospechosos que permanecen prófugos.