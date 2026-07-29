Un auto embistió de lleno a una moto y dos jóvenes volaron por el aire: un herido

Un violento accidente de tránsito ocurrió en la localidad bonaerense de Benavídez, partido de Tigre, cuando un automovilista embistió de lleno a una moto en la intersección de Avenida Benavídez y Colectora Oeste. Como consecuencia del impacto, los dos jóvenes que viajaban en el rodado menor fueron despedidos y una mujer debió ser trasladada al Hospital de Diagnóstico Inmediato (HDI) de Don Torcuato.

El siniestro quedó registrado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT), cuyas imágenes muestran el momento en que el automóvil se cruza en la trayectoria de la moto y provoca una violenta colisión. Tras el choque, se escucha el desesperado reclamo de una de las víctimas al conductor: “¡Casi nos matás!”.

De acuerdo con la información oficial, los ocupantes de la moto salieron despedidos por el impacto y cayeron sobre la cinta asfáltica. A pesar de la violencia del choque, ambos permanecieron conscientes y, según indicaron las autoridades, se encuentran fuera de peligro.

Al advertir el accidente mediante el sistema de videovigilancia, operadores de la central de monitoreo activaron el protocolo de emergencia y coordinaron el envío de móviles del Centro de Operaciones Tigre (COT), personal de la Dirección General de Tránsito y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires para asegurar la zona y asistir a los involucrados.

Minutos después arribó una ambulancia del Sistema de Emergencia Tigre (SET), cuyos profesionales atendieron a las víctimas en el lugar. Como medida preventiva, una de las ocupantes de la moto fue trasladada al Hospital de Diagnóstico Inmediato (HDI) de Don Torcuato, donde recibió atención médica sin presentar lesiones de gravedad.