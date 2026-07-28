Le apuntaron a la cabeza para robarle el auto: no sabían arrancarlo y la víctima tuvo que enseñarles

Un vecino de Bernal sufrió un violento asalto en la puerta de su casa cuando fue sorprendido por cuatro delincuentes que lo redujeron mientras bajaba herramientas del baúl de su vehículo. En una escena insólita, los ladrones lograron llevarse el auto recién después de que la propia víctima les explicara cómo ponerlo en marcha, ya que no sabían conducirlo.

El hecho ocurrió en la calle Ameghino al 1700, cuando el hombre acababa de estacionar frente a su domicilio y se disponía a bajar elementos del baúl. En ese momento un auto se le puso a la par y bajaron los asaltantes, que lo amenazaron para que entregara sus pertenencias.

Según quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona, los delincuentes revisaron a la víctima y le sustrajeron distintos objetos personales, entre ellos el chaleco que llevaba puesto. Luego lo obligaron a tirarse al piso mientras intentaban escapar con el vehículo.

Sin embargo, los asaltantes no pudieron poner en marcha el auto y, ante la dificultad, le exigieron al propio dueño que les indicara cómo arrancarlo y utilizarlo. Bajo amenaza, el hombre tuvo que explicarles el funcionamiento del vehículo hasta que finalmente lograron encenderlo.

Con el auto en su poder, los cuatro delincuentes escaparon del lugar y dejaron a la víctima que se metiera en su casa.

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y las imágenes son analizadas por los investigadores para intentar identificar a los responsables del robo.