Con sogas y una sábana, boqueteros entraron a un comercio por el techo y robaron dos cajas fuertes

Las cámaras de seguridad de un reconocido comercio de Bahía Blanca registraron el preciso momento en que una banda de boqueteros ingresó por el techo del local, descendió con sogas y una sábana y, en pocos minutos, logró llevarse dos cajas fuertes.

El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes en el comercio Ciudad Mágica, ubicado sobre la calle Zelarrayán al 2900, y en las últimas horas se conocieron las imágenes que forman parte de la investigación judicial.

Según reconstruyeron los investigadores, los delincuentes realizaron varios boquetes para avanzar hasta el sector administrativo, donde se encontraban las cajas fuertes.

Las filmaciones muestran a los asaltantes con el rostro cubierto mientras se desplazan por el interior del comercio utilizando sogas y una sábana para descender desde el techo. De acuerdo con una de las propietarias del negocio, toda la maniobra dentro del local demandó apenas unos tres minutos.

El robo fue detectado alrededor de las 4, cuando la empresa de monitoreo que presta el servicio de seguridad activó una alerta. El establecimiento contaba con cámaras y sistema de alarmas instalados tanto en el interior como en el exterior, además de sensores en el techo.

Los delincuentes escaparon con una caja fuerte de gran tamaño que contenía una importante suma de dinero destinada a un pago previsto para la mañana del lunes y con otra caja más pequeña, que hasta el momento no fue recuperada.

Horas después, la caja fuerte de mayores dimensiones apareció abierta y sin el dinero en un inmueble lindero. Los investigadores creen que fue arrojada desde el techo durante la huida, ya que presentaba importantes daños compatibles con una caída desde altura.

Durante las pericias también fueron secuestrados una mochila abandonada sobre el techo del comercio y un equipo de comunicación portátil hallado dentro de las oficinas, elementos que serán sometidos a distintos análisis para intentar obtener rastros de los autores.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº 2 de Bahía Blanca, cuyos investigadores continúan analizando las imágenes de las cámaras de seguridad y las pruebas recolectadas para identificar a los integrantes de la banda.