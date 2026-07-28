Manejaba borracho por la Panamericana y "rompió" el alcoholímetro: 2 millones de multa

Un conductor fue sancionado durante un operativo de control vehicular en la autopista Panamericana luego de que el test de alcoholemia arrojara un resultado tan elevado que el alcoholímetro no pudo registrar la graduación de alcohol en sangre, ya que superó el límite máximo de medición del aparato.



El conductor podría recibir una inhabilitación para conducir superior a los 18 meses, plazo que deberá ser determinado por el juez interviniente. Además, afrontará una multa que supera los 2 millones de pesos, a la que se sumará el costo del acarreo.

El procedimiento fue realizado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) entre la noche del sábado y la madrugada del domingo en el Peaje Tigre, en ambos sentidos de circulación, como parte de un operativo de prevención y fiscalización.

En ese contexto, los agentes controlaron 3.627 vehículos y labraron 102 actas por distintas infracciones. Además, detectaron a 85 conductores que circulaban con alcoholemia positiva.

El caso más grave tuvo como protagonista a un automovilista que, antes de conocer el resultado del control, aseguró con confianza: "Igual va a dar bien". Sin embargo, al soplar el alcoholímetro, el dispositivo emitió una alerta sonora y en la pantalla únicamente aparecieron tres flechas hacia arriba.

Esa señal indica que la concentración de alcohol en sangre excedía el máximo que el equipo es capaz de medir, por lo que el aparato no pudo determinar el valor exacto de alcoholemia.



