Nuevas imágenes del terrible choque por una alcantarilla mal cerrada: dos jóvenes de 18 años están graves

Nuevas imágenes de las cámaras de seguridad revelaron la magnitud del terrible accidente ocurrido en Berazategui, donde dos jóvenes de 18 años resultaron gravemente heridos luego de que el auto en el que viajaban perdiera el control al pasar sobre una alcantarilla mal cerrada. Tras el impacto, el vehículo chocó contra un árbol, volvió a la avenida, comenzó a girar descontrolado, se incendió y quedó completamente destruido.

El siniestro ocurrió el pasado 19 de julio sobre la avenida Néstor Kirchner, en las cercanías del centro de la ciudad, aunque las impactantes imágenes del episodio trascendieron en las últimas horas.

De acuerdo con los registros fílmicos, un Peugeot 206 circulaba a gran velocidad por la avenida, donde la máxima permitida es de 60 kilómetros por hora. En un momento, el conductor sobrepasó por la derecha a otro vehículo, una maniobra prohibida, y segundos después pasó por encima de una alcantarilla cuya tapa se encontraba mal colocada.

Como consecuencia del desnivel, el conductor perdió el control del auto, que primero impactó contra un árbol ubicado sobre la banquina y luego comenzó a girar sobre sí mismo. Debido a la violencia del choque, el vehículo regresó a la calzada, donde se incendió y quedó reducido a una estructura completamente destruida.

Las imágenes también muestran cómo el conductor otro auto que circulaba a centímetros en la misma dirección se salvó de milagro y pasó con el vehículo sobre las llamas para alejarse y quedar a salvo.

Los dos ocupantes del vehículo, ambos de 18 años, sufrieron heridas de extrema gravedad y fueron trasladados de urgencia a un hospital de la zona.

Uno de los jóvenes salió despedido varios metros sobre la avenida a raíz del impacto, mientras que el otro quedó atrapado dentro del habitáculo y debió ser rescatado por personal de Bomberos antes de ser derivado para recibir asistencia médica.

Tras el accidente, vecinos de la zona volvieron a reclamar por el estado de la infraestructura vial y aseguraron que la alcantarilla presentaba problemas desde hacía tiempo.

Según relataron, la tapa original de fundición se había roto y había sido reemplazada de manera provisoria por una estructura de cemento con una tapa metálica, sin ningún tipo de señalización que advirtiera a los conductores sobre el peligro.

A una semana del siniestro, en el lugar todavía permanecían las secuelas del choque, con ramas caídas, un cantero destruido y las marcas que dejaron los trompos del vehículo y el incendio sobre el pavimento.