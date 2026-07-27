Cuidaba autos en el centro, no tenía permiso y cobraba por estacionar: detuvieron a un “naranjita”

Un "naranjita" fue detenido durante la madrugada de este domingo en el barrio Centro de la ciudad de Córdoba, luego de ser detectado mientras realizaba tareas de cuidado de vehículos en la vía pública sin la habilitación correspondiente.

El procedimiento se concretó en la intersección de 25 de Mayo y Santiago del Estero, a partir de un aviso realizado por un operador de cámaras del 911, quien solicitó la colaboración de un móvil policial para controlar a un sujeto que se encontraba trabajando como “naranjita”.

Al arribar el personal actuante, se procedió a la aprehensión del hombre y al secuestro de dinero en efectivo, en el marco de una infracción al Código de Convivencia Ciudadana, debido a que no contaba con la habilitación correspondiente para desarrollar dicha actividad.

Tras ser identificado, el hombre fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la autoridad competente, según informaron fuentes del hecho.