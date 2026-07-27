Un policía se defendió a los tiros de un robo, mató a un motochorro e hirió a su cómplice

Un efectivo de la Policía de la Ciudad mató a uno de los dos motochorros que intentaron asaltarlo cuando se encontraba detenido en un semáforo sobre la Ruta Nacional 8, en el límite entre Los Polvorines y José C. Paz. El segundo sospechoso logró escapar del lugar, aunque horas más tarde ingresó herido a un hospital y quedó detenido bajo custodia policial.

El hecho ocurrió cuando el agente, que se encontraba franco de servicio, circulaba en una moto Honda Tornado junto a un acompañante y se detuvo ante la luz roja del semáforo ubicado en la intersección de la Ruta 8 y la calle Baroni.

En ese momento, dos delincuentes que se desplazaban en otra moto se acercaron desde atrás para robarle. De acuerdo con la reconstrucción del hecho, uno de ellos extrajo un arma de fuego y amenazó al policía, quien se alejó unos metros y respondió utilizando su arma reglamentaria.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron toda la secuencia. En las imágenes se observa que, en medio del enfrentamiento, el delincuente alcanzó a disparar contra el efectivo antes de desplomarse sobre el asfalto tras recibir los impactos.

Durante el intercambio de disparos, la moto del policía cayó al suelo, mientras que el agente permaneció en el lugar y logró repeler el ataque.

Como consecuencia del tiroteo, uno de los asaltantes murió sobre la Ruta Nacional 8, a la altura de la calle Chile, en jurisdicción de José C. Paz.

Su cómplice escapó en la moto utilizada para el asalto en dirección a la Ruta Provincial 197, pero posteriormente se presentó con una herida de arma de fuego en el Hospital Mercante. Allí quedó internado y fue detenido bajo custodia policial.