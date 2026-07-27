"Te vuelo la cabeza": cargó su pistola en pleno robo y se llevó la recaudación de un almacén

Dos delincuentes armados protagonizaron un violento asalto en un almacén de barrio en Mar del Plata, donde amenazaron de muerte a los empleados y a una clienta para llevarse la recaudación. El robo, que duró apenas 40 segundos, quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio.

El hecho ocurrió alrededor de las 19.30 en un local ubicado en la esquina de 3 de Febrero y 20 de Septiembre, en el límite de los barrios La Perla y Nueva Pompeya, cuando una mujer realizaba compras y fue sorprendida por el ingreso de los asaltantes.

Según se observa en las imágenes, uno de los ladrones, que llevaba una gorra para ocultar parte de su rostro y estaba armado, se dirigió directamente hacia el mostrador, cargó su pistola y le apuntó al empleado mientras le exigía el dinero.

"Dame la plata o te re vuelo la cabeza", le gritó el delincuente mientras mantenía el arma apuntándole. Ante la amenaza, el trabajador comenzó a entregarle el efectivo de la recaudación. Sin embargo, el asaltante consideró que no le estaba dando todo el dinero y volvió a intimidarlo. "¿Me estás tomando el pelo? No te hagas el pelotudo, abrí la caja", le exigió. El empleado respondió: "No tengo más, flaco", aunque finalmente los delincuentes lograron llevarse todo el dinero.

Antes de huir, los asaltantes también amenazaron a las víctimas para evitar que las siguieran o pidieran ayuda. "No salgan", les advirtieron.

La secuencia completa quedó filmada por las cámaras de seguridad del comercio, material que ahora forma parte de la investigación para identificar a los autores del asalto. Hasta el momento no se informó sobre detenciones.

La víctima aseguró que es la primera vez que asaltan ese comercio, aunque años atrás tuvo que cerrar otro negocio por los reiterados robos. "Hace un par de años que la zona está totalmente liberada", lamentó.