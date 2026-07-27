"Tengo más de 10 millones": cayó con cocaína, dos armas y quiso coimear a los policías

Un hombre de 36 años que era investigado por venta de droga fue detenido tras una persecución en la que intentó escapar de la Policía ingresando a la vivienda de una vecina.

Al ser reducido, les ofreció a los efectivos "más de 10 millones de pesos" para que lo dejaran escapar y les dijo que tenía "el cumpleaños de 15" de su hija. Finalmente fue arrestado con cocaína, dos pistolas, dinero y teléfonos celulares, y quedó imputado también por el delito de cohecho.

El operativo fue realizado por efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Policía Departamental y de la Subcomisaría La Unión, en el marco de una investigación por venta de drogas que lleva adelante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 18 de La Plata.

Según informaron fuentes policiales, los investigadores realizaban tareas de vigilancia sobre el sospechoso y conocían el vehículo en el que se movilizaba habitualmente. Al localizar el Peugeot 208 gris en el que circulaba, solicitaron el apoyo de un patrullero para identificar al conductor.

Al advertir la presencia policial, el hombre descendió del auto y escapó a pie hasta ingresar en una vivienda ubicada sobre la calle 135, entre 522 y 523, en la ciudad de La Plata.

La propietaria del inmueble salió a la puerta para pedir ayuda y autorizó el ingreso de los efectivos, quienes lograron reducir y detener al sospechoso en el interior de la casa.

De acuerdo con la investigación, el detenido fue identificado como Maximiliano Ezequiel Quin, de 36 años. Entre sus pertenencias los policías encontraron dosis de cocaína fraccionadas para su comercialización, dinero en efectivo y dos teléfonos celulares.

Asimismo, al inspeccionar el baño de la vivienda donde se había ocultado, los efectivos hallaron dos pistolas que, según se estableció, habían sido descartadas por el sospechoso durante la fuga. Se trata de una Taurus Slim calibre 9 milímetros con siete municiones y una Bersa Thunder .380, también cargada con siete proyectiles.

Las fuentes indicaron además que, una vez detenido, Quin ofreció dinero a los policías para que lo dejaran escapar, por lo que también quedó imputado por el delito de cohecho.

Durante el procedimiento fueron secuestrados el Peugeot 208 en el que se desplazaba, 14 gramos de cocaína distribuidos entre un envoltorio y ocho dosis listas para la venta, dos teléfonos celulares y 220.000 pesos en efectivo.

La causa fue caratulada como violación de domicilio, tenencia ilegal de arma de guerra, tenencia simple de estupefacientes con fines de comercialización al menudeo y cohecho, con intervención de la UFI Nº 8 de La Plata.

Fuentes policiales señalaron además que el detenido ya se encontraba imputado en otra investigación por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tramitada por la UFI Nº 18.