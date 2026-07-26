Dejó el auto en el taller, no se lo entregaban y encontró al mecánico usándolo como Uber

Siempre se dice que hay que tener un mecánico de confianza. El auto, pieza vital para el trabajo y la vida diaria, tiene que quedar en las manos correctas. Sin embargo, aunque sea recomendado o conocido, nunca se puede estar seguro.

Y eso es lo que le ocurrió a un vecino de Marcos Paz que había en el taller su Chevrolet Corsa negro. En un vídeo a medio camino entre el humor y el enojo, relató la insólita situación que le tocó vivir.

Mientras circulaba por una de las avenidas del pueblo, le llamó la atención un vehículo muy similar al suyo. Hasta que leyó la patente y lo confirmó. “Ese es mi auto”, relató. El coche estaba siendo usado para viajes de Uber.

“Si la vas a hacer, hacela bien”, dijo en referencia a que era vecino de la zona y que tarde o temprano iba a descubrir la maniobra. Mientras manejaba le hizo señales a la espera de que se detenga.

“Nunca me dijeron que lo iban a usar de Uber”, aseguró mientras confirmaba una vez más la patente. “Cuando vaya el sábado, le voy a pedir que me descuenten”, explicó el hombre que horas después subió al vídeo TikTok y viralizó la situación en redes.