Se tiró de la moto para salvar su vida y los ladrones lo persiguieron a los tiros para robarle

Un hombre que se dirigía a su trabajo en moto fue perseguido por motochorros armados para robarle en el partido bonaerense de Lanús. La víctima arrojó el vehículo al suelo y escapó corriendo mientras los delincuentes le disparaban y lo perseguían a los gritos. Finalmente, le robaron sus pertenencias, pero no lograron llevarse la moto.

El hecho ocurrió alrededor de las 5.30 sobre la avenida Donato Álvarez, en las inmediaciones de la calle Lynch, y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

Según relató la víctima, circulaba rumbo a su trabajo cuando fue interceptada por delincuentes que se movilizaban en dos motos. Al advertir que le apuntaban con un arma de fuego, decidió arrojar su moto al pavimento y salir corriendo para resguardar su vida.

De acuerdo con su testimonio, los asaltantes efectuaron tres disparos mientras lo perseguían y le gritaban "¡vení acá!", hasta alcanzarlo y despojarlo del teléfono celular, la billetera y la mochila.

Tras el robo, los delincuentes regresaron para intentar llevarse la motocicleta de la víctima, pero no consiguieron ponerla en marcha y la abandonaron en el lugar antes de escapar.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran la secuencia del ataque y cómo varios automovilistas que circulaban por la zona debieron realizar marcha atrás para evitar quedar atrapados en medio del violento asalto.

La víctima contó que, luego del hecho, fue asistida por un automovilista que presenció parte de la secuencia y lo trasladó varias cuadras para ponerlo a resguardo.

"Me dijo: 'Zafaste de pedo porque te tiraron a matar'", relató el hombre, quien aseguró que los disparos fueron efectuados mientras aún conducía la moto, motivo por el cual decidió arrojarse del vehículo y escapar corriendo.