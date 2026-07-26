Un camionero cometió cinco infracciones al mismo tiempo en la autopista Acceso Oeste

Un conductor de un camión fue sancionado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) luego de ser detectado cometiendo cinco infracciones de tránsito de manera simultánea durante un operativo realizado sobre la autopista Acceso Oeste, a la altura del kilómetro 26.

El procedimiento se llevó a cabo en el marco de los controles dinámicos que el organismo nacional despliega sobre el transporte de cargas y pasajeros en los principales corredores viales de acceso a la Ciudad de Buenos Aires.

Según informó la ANSV, los agentes observaron que el camionero circulaba por el carril rápido, una maniobra prohibida para este tipo de vehículos, ya que la normativa establece que tanto camiones como micros deben transitar por el carril derecho y utilizar el izquierdo únicamente para realizar maniobras de sobrepaso.

Al interceptar el rodado, los inspectores constataron además que el conductor excedía la velocidad máxima permitida para vehículos de gran porte, utilizaba el teléfono celular mientras manejaba, no llevaba colocado el cinturón de seguridad y circulaba con la patente trasera ilegible.

Tras verificar la documentación obligatoria, los agentes labraron las actas correspondientes por las cinco infracciones detectadas y le advirtieron al conductor sobre la gravedad de las conductas observadas, especialmente por tratarse de un chofer con licencia profesional al mando de un vehículo de gran porte.