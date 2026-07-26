Baleó a un chico de 15 años, escapó en bici y cayó gracias a las cámaras con inteligencia artificial

Lince, la herramienta tecnológica del Gobierno de Santa Fe que procesa cuantiosos volúmenes de imágenes en tiempo récord con Inteligencia Artificial y reconstruye recorridos de delincuentes a partir del análisis de cámaras de videovigilancia, logró identificar a un joven sospechado de balear a un adolescente de 15 años en barrio Las Flores de la ciudad de Rosario. Lo aprehendieron y pusieron a disposición de la justicia durante dos allanamientos realizados el miércoles por la Policía de Investigaciones en el marco de otra causa, asociada al homicidio de un hombre de 82 años ocurrido el pasado 27 de mayo frente a un comercio ubicado en calle Sanguinetti al 5300.

En los procedimientos llevados a cabo por personal de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva (UVAL) de la PDI, con colaboración de grupos de irrupción de la Policía de Santa Fe, fueron detenidos un hombre y un joven. Además se secuestraron 327 gramos de cocaína de máxima pureza, elementos de corte para el fraccionamiento de estupefacientes, ocho teléfonos celulares, 10 municiones calibre 9 milímetros y 1.622.000 pesos en efectivo.