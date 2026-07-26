Baleó a un chico de 15 años, escapó en bici y cayó gracias a las cámaras con inteligencia artificial

Lince, la herramienta tecnológica del Gobierno de Santa Fe que procesa cuantiosos volúmenes de imágenes en tiempo récord con Inteligencia Artificial y reconstruye recorridos de delincuentes a partir del análisis de cámaras de videovigilancia, logró identificar a un joven sospechado de balear a un adolescente de 15 años en barrio Las Flores de la ciudad de Rosario. Lo aprehendieron y pusieron a disposición de la justicia durante dos allanamientos realizados el miércoles por la Policía de Investigaciones en el marco de otra causa, asociada al homicidio de un hombre de 82 años ocurrido el pasado 27 de mayo frente a un comercio ubicado en calle Sanguinetti al 5300.
En los procedimientos llevados a cabo por personal de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva (UVAL) de la PDI, con colaboración de grupos de irrupción de la Policía de Santa Fe, fueron detenidos un hombre y un joven. Además se secuestraron 327 gramos de cocaína de máxima pureza, elementos de corte para el fraccionamiento de estupefacientes, ocho teléfonos celulares, 10 municiones calibre 9 milímetros y 1.622.000 pesos en efectivo.
La Unidad de Gestión Lince logró reconstruir el trayecto realizado por el sospechoso a bordo de una bicicleta después de un hecho acontecido el jueves de la semana pasada en Ulises y Platón de la ciudad de Rosario, en donde un joven de 15 años resultó herido por arma de fuego en la pierna izquierda, por lo que tuvieron que trasladarlo en primera instancia al Hospital Roque Sáenz Peña y luego al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.
Durante las medidas, al momento de identificar a los ocupantes de uno de los inmuebles allanados, los investigadores reconocieron a un joven que presentaba interés por esa investigación. De acuerdo con las actuaciones de esa causa, había sido captado por imágenes aportadas por Lince desplazándose en una bicicleta tipo playera, de características coincidentes con la secuestrada durante el procedimiento.
La investigación de la PDI se había iniciado tras el homicidio del pasado 27 de mayo de Roberto Luis Ferrari, frente a un supermercado de capitales chinos de Sanguinetti al 5300. En el marco de las tareas investigativas desarrolladas, se reunieron los elementos necesarios que le permitieron al fiscal Franco Miatello solicitar las correspondientes órdenes de allanamiento.
En los procedimientos también resultó detenido Carmelo Ramón L., de 48 años, mientras que la totalidad de los elementos secuestrados quedó a disposición de la Justicia para el avance de la investigación.