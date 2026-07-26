Dos peruanos llevaban un kilo de cocaína escondida en un taxi y fueron detenidos

La Policía de la Ciudad detuvo a dos peruanos de 40 y 28 años que circulaban en un taxi por la avenida Independencia al 1500, con un ladrillo de cocaína de más de un kilo de peso.

El procedimiento se realizó en los últimos días, cuando personal policial motorizado de la Comisaría Vecinal 1B realizaba recorridas preventivas y advirtió la circulación de un taxi Volkswagen Suran con vidrios polarizados oscuros, sin taxímetro, con patente original trasera y una chapa delantera triplicada.

Los efectivos detuvieron la marcha del rodado para identificar a sus ocupantes, dos peruanos, quienes al ser consultados no coincidieron en sus relatos.

El personal policial realizó una inspección del vehículo y encontró debajo del asiento del conductor un bolso negro que contenía un paquete compacto tipo “ladrillo”, envuelto en nylon negro, con 1,05 kilos de clorhidrato de cocaína.

A raíz del hallazgo, se procedió a la inmediata detención de ambos ocupantes y al secuestro de la droga.

Interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, a cargo de María Capuchetti, que dispuso la detención de ambos imputados en calidad de incomunicados, el secuestro de la droga, del vehículo y de dos teléfonos celulares.