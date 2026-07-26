Una ex-policía reclutaba mercenarios para combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania por 3 mil dólares al mes

El Departamento Antisecuestros Norte de la Superintendencia de Investigaciones Federales, dependiente del DFI de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a una mujer que reclutaba civiles, ex militares y ex personal de fuerzas de seguridad de distintos puntos del país y de manera ilegal, a los efectos de viajar a la República de Ucrania para combatir en el conflicto armado que dicho país mantiene con la Federación Rusa.

La mujer fue detenida al realizarse un allanamiento en Alfonsina Storni, de la localidad y partido de Tigre. Su pareja y cómplice no fue hallado pero se corroboró su salida hacia la República Federativa de Brasil, con fecha 29 de junio del corriente año.

La investigación comenzó en marzo de 2026 luego de que cuatro hombres, que viajaban con destino final a Ucrania, fueran entrevistados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en las inmediaciones de pre-embarque del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Los ciudadanos argumentaron que se dirigían al territorio ucraniano con el supuesto fin de prestar servicios en una empresa de construcción para reparar daños sufridos por ataques rusos. Sin embargo, al ser entrevistados por separado y a pesar de que viajaban juntos, sus relatos no coincidían entre sí.

Los sujetos no sabían cómo se obtuvieron los pasajes de vuelo, quién los abonó, qué persona los iba a recibir en destino, qué trabajos puntuales iban a desempeñar y, además, no poseían fecha o pasajes de retorno.

Viajaban sin dinero y manifestaron no conocer a su reclutador para estos trabajos, a quien solo vieron momentos antes de ser llevados al aeropuerto, como tampoco poseer trato personal alguno ya que fueron captados por plataformas digitales que ellos visitaban y contactaron.

Finalmente se sinceraron y todos fueron contestes en un solo relato: se dirigían a Ucrania para estar en el frente de combate a cambio de un sueldo aproximado de U$S 3.000 por mes, sin haberse firmado un contrato, el cual rubricarían en destino.

En lo que respecta al relato del “trabajo en la construcción”, en principio estuvieron de acuerdo en mentir y contar ese "cuento", pero fue a partir de engaños, ya que les dijeron que podrían ir detenidos si decían la verdad.

Las distintas tareas investigativas, analíticas y de campo, lograron establecer las identidades de quiénes fueran los reclutadores e identificar los vehículos en los que habían sido trasladadas las víctimas hasta el aeropuerto, descubriendo toda una organización detrás de ello, de la cual resultaba responsable una pareja residente en Tigre.

Por orden del juzgado interviniente se realizó un allanamiento con la colaboración un Grupo de Irrupción del GEOF, un Grupo de Contención del CPM, personal idóneo del Departamento Técnico del Cibercrimen y personal del Departamento Trata de Personas.

Como resultado del operativo se detuvo a una mujer, argentina, mayor de edad, y se secuestró el teléfono celular de la detenida, quien posee una plataforma utilizada para operar con cripto activos, donde registra fondos que habían sido congelados por la justicia previo a desarrollarse la medida judicial aquí informada.

Respecto al delito de Trata de Personas, en el lugar allanado no fue hallada evidencia documental ni personas potencialmente víctimas.