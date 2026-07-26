"¡Te voy a matar al nene!”: tiene 14 años y amenazó de muerte a una familia para robarle el auto

Eran casi las 8 de la mañana. El día recién arrancaba para una familia. Lo que no sabían era que iban a vivir una situación traumática por culpa de dos motochorros.

Todo comenzó en Calasanz y López de Gomara, en el barrio Constitución. Un papá estaba a bordo de su auto junto a su pequeña hija. Estaban estacionados mientras esperaban para salir. Dicha circunstancia fue aprovechada por los delincuentes, que los tomaron de sorpresa.

Llegaron en moto y el encargado de comandar el asalto era un delincuente que no pasaba los 14 años. A cara tapada y usando un revólver, abrió la puerta del conductor y comenzó a amenazarlo: “¡Mirá que no me importa nada, te mato al nene!”, le dijo.

“¡Te doy un balazo!”, dijo después. El papá, con sangre fría e intentando proteger a su hija a toda costa, se resistió a las amenazas. En un momento, un vecino salió a ver qué pasaba y el hombre le pidió que llame a la policía.

Viendo que el asalto fracasaba, el delincuente pegó la vuelta por atrás del vehículo y se cruzó con la nena a la que, minutos antes, había amenazado con matar. Acto seguido se subió a la moto del cómplice y aceleraron a fondo.

El hombre se bajó del auto, los insultó y los corrió media cuadra hasta ver que habían huido. La dramática escena quedó registrada por la cámara de seguridad de una casa. Las imágenes son usadas por la policía para dar con los responsables.