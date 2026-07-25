Asaltantes armados hicieron dos entraderas y robaron varios autos en una sola mañana

Entre las 9:12 y las 10:58, una banda de asaltantes armados generaron pánico y terror, por medio de entraderas y robos de autos en una misma zona.

El primero tuvo lugar en inmediaciones de Aragón y Roldán. Un vecino que se disponía a sacar el auto de su trotadora fue interceptado por los delincuentes que a esa hora de la mañana circulaban a bordo de dos autos grises.

Poco después sorprendieron a una mujer que sacó a pasear a su perro en Pasteur y Chapeaurougue. Según quedó registrado por las cámaras de seguridad de la casa, un automóvil pasó por la esquina, retrocedió al advertir que la víctima estaba ingresando y, en cuestión de segundos, tres delincuentes descendieron para obligarla a entrar al domicilio y concretar el robo.

Minutos más tarde y a los fines de volver a cambiar de vehículo para no levantar sospechas, asaltaron a un hombre que manejaba una Renault Sandero Stepway. Este delito quedó grabado por el teléfono de otro vecino que pasó por la esquina.

El cuarto episodio en línea cronológica tuvo lugar en Andrade y Concepción Arenal. Las cámaras de seguridad de una vivienda captaron a las 10.58 a los sujetos armados que treparon por una reja y una medianera para robar en el domicilio vecino, donde golpearon a la dueña.

"Es un desastre. No los pueden agarrar. Estamos indignados. Tenemos miedo, no podemos salir a la calle”, comentó una vecina.