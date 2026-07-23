Amenazaba a su ex con un arma, violaba la restricción de acercamiento y hasta le robó en su casa

Un hombre de 34 años fue detenido en Mar del Plata acusado de amenazar de muerte con un arma de fuego a su expareja y a personas de su entorno, incumplir en reiteradas oportunidades una restricción de acercamiento impuesta por la Justicia, ingresar a la vivienda de la víctima para robar una bomba de agua y provocar daños en el inmueble. Durante el procedimiento, además, los investigadores secuestraron su teléfono celular para ser sometido a peritajes.

La detención fue concretada por personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Mar del Plata, en el marco de una causa a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Temprana de Violencia Familiar y de Género, cuyo titular es el fiscal Paulo Cubas.

De acuerdo con la investigación, el primer episodio ocurrió el 16 de marzo, cuando el imputado, identificado como Sebastián Alberto Varela Bravo, se presentó en la vivienda de una amiga de su expareja, ubicada en la zona de Anchorena al 6700. Allí amenazó a la mujer a través de su padre y le advirtió que, si continuaba “metiéndose” en la relación, tendría problemas, al tiempo que dejó ver un arma de fuego que llevaba en la cintura.

Dos días después, el acusado se dirigió hasta el domicilio de su expareja, en Fermín Errea al 1700, donde lanzó amenazas y exhibía nuevamente un arma de fuego. “Vengo a buscar a mis bebés, que salga la hija de puta”, gritó. En esa oportunidad, además, desobedeció la orden judicial que le prohibía acercarse o mantener cualquier tipo de contacto con la víctima.

La investigación también determinó que el 31 de marzo el hombre volvió a incumplir la medida cautelar al enviar mensajes a su expareja mediante la aplicación Facebook Messenger.

Según la causa, el 17 de junio ingresó a la vivienda de la mujer, ubicada en Cerro Aconquija al 7000, y sustrajo una bomba centrífuga. En el mismo hecho, además, arrancó y cortó el cableado eléctrico de la propiedad y dañó el módem de internet instalado en el inmueble.

Días más tarde, el 21 de junio, el imputado se comunicó telefónicamente con la Subdirección General de Supervisión Electrónica del Servicio Penitenciario Bonaerense, desde el dispositivo asignado a su tobillera electrónica, y lanzó nuevas amenazas contra su expareja al advertir que "podían pasar cosas", según consta en el expediente judicial. “Quiero saber cuál es mi situación, si me siguen rompiendo los huevos van a pasar cosas. Esta en una situación muy vulnerable, no es amenaza, es un aviso, ustedes son unos bastardos que no sirven para nada...”, los amenazó.

A partir de distintas tareas investigativas, el Gabinete de Delitos contra la Integridad Sexual de la DDI logró reunir los elementos de prueba necesarios para solicitar la orden de detención y un allanamiento en el domicilio del acusado.

El operativo se realizó en una vivienda ubicada sobre Cerro Murallón al 7400, donde los efectivos detuvieron a Varela Bravo y secuestraron un teléfono celular que será sometido a pericias.

Tras cumplirse las actuaciones de rigor, el acusado fue trasladado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. Se encuentra imputado por los delitos de amenazas agravadas por el empleo de arma, desobediencia reiterada, hurto y daño, en concurso material.