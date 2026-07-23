Se colgó del tendido eléctrico, quiso robar cables cortándolos con un cuchillo y casi se cae

Un hombre fue detenido acusado de intentar sustraer cableado del tendido eléctrico en el barrio 20 de Junio, luego de que su accionar fuera advertido por operadores del sistema de videovigilancia del 911, quienes alertaron de inmediato a la Policía de Córdoba.

El hecho ocurrió durante la madrugada en la intersección de las calles Cortés Funes y José Ceballos. De acuerdo con la información oficial, las cámaras captaron al sospechoso colgado del tendido eléctrico mientras intentaba cortar un tramo de cable utilizando un cuchillo.

Tras recibir el aviso, efectivos policiales se dirigieron al lugar, aunque al arribar el hombre ya se había retirado. Con los datos aportados por el centro de monitoreo, los uniformados realizaron un recorrido por la zona y lograron localizarlo a pocas cuadras del lugar.

Durante la requisa, los policías secuestraron un cuchillo tipo Tramontina que, según la investigación, habría sido utilizado para intentar cortar el cableado.

El sospechoso fue trasladado junto con el elemento incautado a la dependencia policial correspondiente y quedó a disposición de la Justicia, que ahora deberá determinar su situación procesal.

El procedimiento se concretó gracias al seguimiento realizado por las cámaras del sistema 911, cuyas imágenes serán incorporadas a la causa como parte de la evidencia reunida por los investigadores.