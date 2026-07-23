Asaltaron una joyería, encerraron a la empleada y se llevaron cadenas de oro, relojes y alhajas

Cuatro delincuentes armados asaltaron una joyería de la localidad bonaerense de Lanús, donde redujeron a la empleada, vaciaron los exhibidores y escaparon en una moto con relojes, cadenas y otras alhajas. El robo quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio y es investigado por la Justicia.

El hecho ocurrió en un local ubicado sobre la calle 9 de Julio al 1100. Según informaron fuentes policiales, los asaltantes ingresaron al negocio y, tras exhibir un arma de fuego, amenazaron a la empleada para concretar el golpe.

“Andá para el fondo”, le ordenó uno de los ladrones a la mujer, mientras otro le decía a un cómplice: “Tenela ahí, compañero”, para mantenerla reducida y evitar que opusiera resistencia.

Con la víctima bajo amenaza, los delincuentes comenzaron a retirar la mercadería de los exhibidores. Se apoderaron de relojes, cadenas y otros elementos de joyería antes de abandonar el local.

Una vez consumado el robo, los sospechosos escaparon a bordo de una moto y desaparecieron antes de la llegada de la Policía.

Tras un llamado al sistema de emergencias, personal de la Comisaría 2ª de Lanús y efectivos de la Policía Departamental se dirigieron al lugar y entrevistaron a la empleada, quien relató la mecánica del asalto.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 6 descentralizada de Avellaneda-Lanús, mientras efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) realizan tareas investigativas para identificar a los autores del hecho y recuperar los elementos robados.

Las imágenes de las cámaras de seguridad serán una de las principales pruebas para reconstruir la fuga y establecer la identidad de los sospechosos.