Entraron armados a un café y le robaron a una pareja un maletín con dinero: investigan una salidera

Una pareja fue asaltada por delincuentes armados mientras tomaba un café en un local gastronómico de la localidad de Wilde, partido de Avellaneda. Los investigadores sospechan que las víctimas fueron seguidas luego de que el hombre retirara dinero de una entidad bancaria, por lo que la principal hipótesis es que se trató de una salidera bancaria con un "marcado" previo.

El hecho ocurrió alrededor de las 16.15 en un comercio ubicado en la esquina de la avenida Mitre y Las Flores, una de las zonas más transitadas del centro de Wilde. La secuencia, que duró poco más de 20 segundos, quedó registrada por las cámaras de seguridad del establecimiento.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, cuatro delincuentes llegaron al lugar distribuidos en dos motos. Dos de ellos permanecieron afuera con los motores en marcha para facilitar la fuga, mientras que los otros ingresaron al café con los cascos puestos para evitar ser identificados.

Lejos de dirigirse a la caja o de amenazar al resto de los clientes, los asaltantes caminaron directamente hacia una mesa donde se encontraba una pareja. Allí, bajo amenazas, le arrebataron un maletín al hombre y escaparon rápidamente junto a sus cómplices.

La investigación apunta a establecer si el ataque fue planificado a partir de un seguimiento previo. Según trascendió, la víctima había retirado una importante suma de dinero de una sucursal bancaria ubicada en las inmediaciones antes de ingresar al local gastronómico, una circunstancia que refuerza la hipótesis de una salidera bancaria.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad ya fueron incorporadas a la causa y son analizadas por los investigadores, quienes buscan identificar a los autores del robo y reconstruir el recorrido que realizaron antes y después del hecho. También se intenta determinar si actuó un "marcador", encargado de señalar a la víctima tras la operación bancaria.

Hasta el momento no se informó sobre personas detenidas, mientras la Policía Bonaerense continúa con las tareas investigativas para localizar a los responsables del asalto.