Lo acusaron de robar en la calle, escapó en un colectivo y los pasajeros lo molieron a golpes

Un hombre fue golpeado por varios pasajeros de un colectivo de la línea 555 luego de que fuera señalado por haber cometido, instantes antes, un robo en la calle.





El hecho ocurrió el sábado cerca de las 14.15 y provocó momentos de tensión y pánico dentro de la unidad. Todo comenzó cuando el colectivo circulaba por la intersección de la avenida Jacinto Peralta Ramos y Carasa, donde el chofer detuvo la marcha mientras en el interior se desarrollaba una violenta pelea que fue registrada por otros pasajeros con sus teléfonos celulares.

De acuerdo con los testimonios, el sospechoso subió al colectivo después de haber protagonizado un robo en la calle. Minutos más tarde, un hombre que también viajaba en la unidad lo reconoció y comenzó a increparlo al grito de "rastrero", lo que desencadenó una confrontación.

En pocos segundos, otros pasajeros intervinieron para impedir que el sospechoso escapara. El hombre cayó al piso y recibió golpes de varias personas. Mientras tanto, algunos intentaban frenar la agresión. "Pará, ¿cómo le vas a pegar así?", se escucha decir a uno de los presentes en un video que registró la secuencia.

La pelea generó escenas de desesperación entre quienes viajaban en el colectivo. En las imágenes se oyen los gritos de varias mujeres y se observa cómo una pasajera debió subirse a un asiento y saltar por encima del hombre que permanecía tendido en el piso para poder descender de la unidad sin quedar atrapada en medio de la gresca.