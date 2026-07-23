Viajaban desde Córdoba para robar en Nordelta y desvalijaron la casa de un conocido cantante

Un delincuentede 43 años fue detenido en la provincia de Córdoba acusado de integrar la banda que, en junio pasado, robó en la vivienda del cantante Bruno Ragone, integrante del grupo folclórico Destino San Javier, ubicada en el barrio privado Las Tipas de Nordelta, partido de Tigre.

La detención se concretó tras una investigación encabezada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Benavídez y efectivos de la Policía Departamental y la Comisaría 4ta, en el marco de una causa por robo agravado por efracción y en poblado y en banda.

El hecho investigado ocurrió el 13 de junio bajo la modalidad conocida como "escruche", y los delincuentes ingresaron a la propiedad del músico cuando no había nadie.

Durante la pesquisa, los investigadores realizaron tareas de inteligencia, seguimientos, relevamiento de testimonios y análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, lo que permitió identificar dos vehículos presuntamente utilizados por la banda: un Toyota Corolla y un Volkswagen Polo, ambos con origen en la provincia de Córdoba.

A partir de esa información, los efectivos lograron identificar a los sospechosos, establecer los domicilios donde se ocultaban y obtener ocho órdenes de allanamiento, que fueron ejecutadas de manera simultánea con la colaboración de la Policía de Córdoba.

Como resultado de los procedimientos fue detenido Cristian Ismael Luján, de 43 años, señalado como uno de los integrantes de la organización.

Durante el allanamiento los policías secuestraron el Volkswagen Polo presuntamente utilizado para cometer el robo, cinco millones de pesos y prendas de vestir que, según la investigación, habrían sido utilizadas durante el hecho.

Los investigadores también determinaron que el detenido está vinculado con otros dos robos bajo la misma modalidad cometidos el 20 de abril de 2025 en los barrios privados San Andrés, de Nordelta, y Laguna Grande, en Dique Luján.

La investigación continúa para identificar y detener al resto de los presuntos integrantes de la banda. En la causa interviene la UFI de Benavídez.