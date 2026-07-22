Un padre y su hijo vendían droga desde la cárcel: contaban con ayuda de agentes infieles del SPB

Una investigación judicial permitió desarticular una organización dedicada a la venta de droga que era comandada desde la Unidad Penal N° 24 de Florencio Varela por un interno conocido como "Don Julio", con la colaboración de otros presos, cómplices externos y agentes infieles pertenecientes al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

La causa se inició el 14 de enero y está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 9 de Delitos Carcelarios de Florencio Varela, conducida por la fiscal Roxana Giménez, luego de reunir indicios sobre una estructura que comercializaba drogas tanto dentro del penal como en distintos puntos del conurbano bonaerense.

De acuerdo con la pesquisa, el supuesto líder de la organización es Julio Adrián Canelo Oviedo, alias "Don Julio", un interno oriundo de Pilar que, según la acusación, coordinaba el ingreso de estupefacientes durante los días de visita mediante colaboradores externos.

La investigación también determinó que contaba con la colaboración de su hijo, alojado en el mismo complejo penitenciario, y que controlaba la venta de drogas en al menos dos pabellones de la unidad.

Tras varios meses de tareas de inteligencia, los investigadores identificaron domicilios vinculados con la organización, entre ellos viviendas de los sospechosos, presuntos puntos de venta y lugares utilizados por proveedores, por lo que la Justicia ordenó 16 allanamientos que fueron ejecutados en dos etapas, los días 16 y 17 de julio.

En la primera jornada, los procedimientos se realizaron dentro de la Unidad Penal N° 24, donde fueron secuestrados 18 teléfonos celulares y 80 dosis de cocaína. Además, fueron aprehendidos seis internos acusados de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en el marco de un operativo a cargo de efectivos de la DDI de Quilmes.

Durante esos operativos también fue notificado de la formación de la causa un alcaide del SPB que se desempeñaba como subjefe de la oficina de Requisa, sospechado de haber colaborado con la organización.

La segunda etapa incluyó allanamientos en distintos domicilios de Pilar, Moreno, José C. Paz, Escobar, San Martín, José León Suárez y La Matanza.

Allí los efectivos secuestraron cocaína, marihuana fraccionada y en proceso de acondicionamiento para la venta, armas de fuego, municiones, más de un millón de pesos, teléfonos celulares, elementos de corte y fraccionamiento y documentación considerada de interés para la investigación.

Como resultado de esos procedimientos fueron detenidas otras personas presuntamente vinculadas a la organización, entre ellas Franco Canelo Oviedo, hijo del presunto líder, además de una mujer y otros sospechosos investigados por narcotráfico y tenencia ilegal de armas.

En total, los procedimientos permitieron el secuestro de 22 celulares, 113 dosis de cocaína, 68 envoltorios de marihuana, 807 gramos de marihuana y una escopeta calibre 16 con numeración suprimida.

Los aprehendidos quedaron a disposición de la UFI N° 9 de Florencio Varela, acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a la comercialización agravada de estupefacientes, mientras que la fiscalía dispuso las actuaciones correspondientes para el avance de la causa y las declaraciones indagatorias.