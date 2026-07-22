Robaron una moto en una estación de servicio y un patrullero los chocó para tirarlos del vehículo

Dos delincuentes fueron detenidos luego de una persecución de seis kilómetros que culminó con el secuestro de una moto robada, en el marco de un operativo cerrojo desplegado por personal del Centro de Operaciones Zárate (COZ).

El hecho ocurrió durante la noche del viernes, cuando un vecino denunció el robo de su moto en una estación de servicio ubicada sobre la Ruta Nacional 9 y la avenida Antártida Argentina. Según indicó la víctima, el vehículo contaba con un sistema de corte de corriente, por lo que los delincuentes lo trasladaban "de tiro" mientras se desplazaban en otra moto.

Tras recibir la alerta, el COZ activó un operativo cerrojo con móviles de prevención que permitió localizar a los sospechosos mientras circulaban por la colectora de la Ruta Nacional 9, a pocos metros del lugar donde se había producido el robo.

Al advertir la presencia policial, los sospechosos abandonaron la moto sustraída e intentaron escapar a bordo de una Honda XR. En ese momento se inició una persecución que se extendió por distintas calles de la ciudad, entre ellas la avenida Antártida Argentina, Lintridis y España.

Finalmente, el seguimiento concluyó en la intersección de Matheu y calle 24, donde un móvil del COZ embistió la moto en la que escapaban los sospechosos, lo que permitió reducirlos y concretar sus aprehensiones.

La moto robada fue recuperada y posteriormente restituida a su propietario, mientras que los dos detenidos quedaron a disposición de la Justicia, que interviene en la investigación del hecho.