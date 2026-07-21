Un policía intentó defenderse de un asalto y lo mataron a quemarropa para robarle la moto

Un cabo de la Policía Federal Argentina (PFA) fue asesinado de dos disparos durante un violento asalto cometido por motochorros que le robaron su moto en la localidad bonaerense de Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero. Con este hecho, ya son dos los efectivos de fuerzas de seguridad asesinados en ese distrito en menos de 48 horas.

El hecho ocurrió el lunes por la noche sobre la calle Mariquita Sánchez de Thompson, entre Ezeiza y Río Bermejo, cuando la víctima, identificada como Cristian Alberto Gerez, integrante de la División Redes Exteriores de la Superintendencia de Comunicaciones de la PFA, circulaba a bordo de su moto.

Según informaron fuentes policiales, dos delincuentes que se desplazaban en otra moto interceptaron al efectivo con fines de robo. Las cámaras de seguridad de la zona registraron la secuencia del ataque: los sospechosos se colocaron a la par de la víctima y efectuaron un disparo al aire para obligarla a detenerse.

En las imágenes también se observa que el acompañante descendió armado y avanzó hacia el policía. Gerez intentó retroceder y extraer su arma reglamentaria para defenderse, pero el asaltante le arrebató un bolso y, segundos después, le efectuó dos disparos que le provocaron la muerte.

Consumado el crimen, el atacante se subió a la moto del cabo y escapó junto a su cómplice, que lo aguardaba a pocos metros. Ambos huyeron del lugar y eran intensamente buscados por los investigadores.

El homicidio se produjo apenas dos días después del asesinato de otro integrante de una fuerza de seguridad en el mismo partido. El primer caso ocurrió el 18 de julio en el barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache, en Ciudadela, donde un efectivo de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) de la Policía bonaerense fue baleado mientras se encontraba de servicio y falleció a raíz de las heridas sufridas.