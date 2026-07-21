Policías disfrazados de delivery detuvieron a tres narcos y encontraron cocaína en las paredes

Policías simularon ser repartidores de una app y desarticularon un punto de venta de drogas en el barrio Fisherton de la ciudad de Rosario.La maniobra permitió que los efectivos ingresaran al domicilio sin alertar a los ocupantes. Como resultado del procedimiento tres personas fueron detenidas y se secuestraron dosis de cocaína, dinero, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.





El operativo estuvo a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional Nº 23.737.



Para concretar el procedimiento, efectivos de la División Microtráfico desplegaron una maniobra encubierta en la que simularon ser repartidores de una aplicación de delivery, desplazándose en motocicletas equipadas con cajas de reparto. De esa manera lograron ingresar al pasillo donde se encontraba el domicilio investigado sin alertar a los ocupantes del lugar y concretar el allanamiento.