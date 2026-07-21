Una familia llevaba droga de Salta a Jujuy y les secuestraron 61 kilos de cocaína en el auto

En una gran investigación coordinada por el Ministerio de Seguridad Nacional, la Gendarmería Nacional detuvo a siete miembros de un clan narco familiar y secuestró más de 61 kilos de cocaína, luego de allanamientos en las provincias de Jujuy y Salta.

Este operativo se dio tras seis meses de pesquisas y fue así que con indicios certeros, en primer lugar, el personal de las Unidades de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Salta” junto con gendarmes de investigaciones de “Jujuy” y “La Quiaca”, detectaron un vehículo que transportaba sustancias ilícitas.

Ante esta situación, solicitaron apoyo a la Sección Tres Cruces del Escuadrón 21 “La Quiaca” que realizaba los controles sobre la Ruta Nacional Nº 9.

Al interceptar el rodado sospechoso y registrarlo, el perro antinarcóticos marcó 58 paquetes de sustancia blanca, ocultos en los sectores del torpedo y zócalos.

De este modo, la prueba narco test arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso de 61 kilos 514 gramos.

A partir de este hecho, el Juzgado Federal de Jujuy ordenó 12 allanamientos simultáneos en las ciudades de San Salvador de Jujuy, La Quiaca y en la localidad salteña de Güemes, en la cárcel federal, donde se encontraba alojado uno de los integrantes.

Los operativos finalizaron con siete detenciones de varios familiares, entre ellas la identificación del reo carcelario, quien lideraba las operaciones.

Asimismo, los funcionarios secuestraron 12 autos, una pistola, dos chalecos antibalas, 47 municiones calibre 9 mm, 6 municiones 7,62 mm, tres cartuchos calibre 36 y 40 teléfonos celulares de alta gama.





También incautaron cuatro notebooks, nueve pendrives y una importante suma de dinero compuesta por 1.618.650 pesos argentinos y 26.000 dólares estadounidenses.

Los investigadores lograron reconstruir el funcionamiento de la banda a partir de tareas de inteligencia, seguimientos y el análisis de distintos elementos probatorios, lo que permitió identificar a cada uno de sus integrantes y desarticular la red