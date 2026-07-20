Lo esperaron a la salida del banco, le cruzaron dos camionetas y le robaron el dinero a mano armada

Un hombre de 47 años fue víctima de un robo bajo la modalidad grupo comando en el partido bonaerense de Lanús, donde una banda integrada por al menos cuatro delincuentes armados lo interceptaron con dos camionetas, le bloqueó el paso y le sustrajo un bolso con dinero, además de otros objetos de valor, en un ataque que los investigadores creen que fue planificado tras obtener información sobre el recorrido de la víctima.

El hecho ocurrió el 13 de julio cuando Gabriel Rubén Goldstein circulaba a bordo de una camioneta Honda CR-V blanca luego de realizar una operación bancaria.

Según la investigación, una camioneta Fiat Toro roja se cruzó delante de la víctima para obligarla a detenerse, mientras una segunda camioneta Fiat blanca se ubicó detrás para impedir cualquier maniobra de escape.

De los vehículos descendieron dos delincuentes armados, quienes redujeron al conductor y le exigieron la entrega del bolso con el dinero que transportaba. Los asaltantes no intentaron apoderarse de la camioneta, sino que fueron directamente por el efectivo, lo que refuerza la principal hipótesis de los investigadores: que contaban con información previa sobre la extracción bancaria y el recorrido que realizaría la víctima.

Fuentes de la investigación indicaron que los asaltantes también le robaron un teléfono celular, una tablet y documentación personal, tras lo cual escaparon en los vehículos de apoyo.

El violento asalto quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona, cuyas imágenes son analizadas por los investigadores para identificar a los integrantes de la banda y reconstruir la ruta de fuga.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, con intervención de la Policía Departamental y efectivos de la Comisaría 9ª de Lanús, que llevan adelante las tareas para localizar a los responsables.