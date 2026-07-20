Se asomó a la puerta de su casa y vio a un hombre encapuchado, armado y con actitud sospechosa

Un hombre fue detenido durante la madrugada en el centro de Tigre luego de que un vecino advirtiera que merodeaba la cuadra encapuchado, armado y con una actitud que despertó sospechas.

El procedimiento fue llevado a cabo por agentes del Centro de Operaciones Tigre (COT), en un trabajo conjunto con efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, tras un llamado que alertó sobre la presencia de un individuo que caminaba por la vía pública con un comportamiento extraño.

Según informaron las autoridades, el vecino observó al sospechoso desde la ventana de su vivienda y dio aviso de inmediato al sistema de monitoreo municipal al considerar que el hombre parecía esperar el momento oportuno para cometer un robo.

Con las características aportadas por el denunciante y el seguimiento realizado a través de las cámaras de seguridad, los operadores del Centro de Monitoreo coordinaron un operativo que permitió localizar al sospechoso en la intersección de las calles Pirovano y Liniers, en la zona céntrica de Tigre.

Una vez interceptado, los efectivos policiales y agentes del COT requisaron al hombre y comprobaron que portaba una pistola que, tras la inspección, resultó ser una réplica de un arma de fuego.

El elemento fue secuestrado y el sospechoso reducido en el lugar para luego ser trasladado a la comisaría correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia.