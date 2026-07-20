Un taxista creyó que le iban a robar, aceleró y arrastró una cuadra a un pasajero con discapacidad

Familiares de un joven con discapacidad solicitaron la colaboración de los vecinos para identificar a un taxista que, al creer que iba a ser víctima de un robo, aceleró de manera repentina cuando el pasajero descendía del vehículo, arrastró al muchacho alrededor de una cuadra y media y luego escapó. El hecho ocurrió en barrio Estación Flores, en la ciudad de Córdoba.

Según denunciaron, el episodio se produjo el sábado cerca de las 22.45 sobre calle Riga al 4200, casi en la intersección con Roque Arias. El taxi trasladaba a dos jóvenes con discapacidad y, cuando uno de ellos bajaba del vehículo mientras el otro se acercaba para asistirlo, el conductor habría interpretado erróneamente la situación y emprendió la marcha de forma brusca.

Como consecuencia, uno de los jóvenes quedó enganchado al auto y fue arrastrado aproximadamente una cuadra y media hasta que el conductor finalmente lo soltó y continuó su recorrido.

Una cámara de seguridad instalada en una vivienda de la zona registró el momento en que el taxista libera al joven, aunque las imágenes no permiten identificar la patente del vehículo.

De acuerdo con el relato de los denunciantes, durante la maniobra una joven que cruzaba la calle estuvo a punto de ser atropellada y terminó dentro del taxi. Siempre según esa versión, el conductor continuó varias cuadras con la mujer a bordo y luego la hizo descender, incluso cobrándole el viaje.

Ante la gravedad del hecho, familiares de la víctima iniciaron una campaña para solicitar la colaboración de los vecinos que cuenten con cámaras de seguridad ubicadas sobre calle Riga o en arterias cercanas, con el objetivo de reconstruir el recorrido del taxi e identificar la patente.