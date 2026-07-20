Manejaba con una licencia trucha, chocó y atropelló a dos personas: a una la arrastró varios metros

Una mujer de 54 años fue aprehendida luego de protagonizar un siniestro vial en la intersección de Catamarca y Moreno, pleno centro de Mar del Plata, donde un hombre de 52 años resultó con diversas lesiones.

Personal policial acudió al lugar tras un llamado al 911 y constató que un Peugeot 206 embistió a la víctima, quien sufrió politraumatismos y fue asistida por una ambulancia del SAME, siendo posteriormente trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos.

Durante las actuaciones se estableció que la conductora circulaba con una licencia de conducir presuntamente apócrifa.

En consecuencia, personal de Tránsito Municipal secuestró el vehículo por carecer de documentación habilitante.

La Fiscalía interviniente dispuso la aprehensión de la conductora por los delitos de lesiones culposas y falsificación de documento público, su traslado a la Unidad Penal N.º 50 y la notificación de la formación de la causa.