Marcó a una anciana en el banco, la siguió y le robó la jubilación con el "cuento del tío"

Una mujer fue detenida en Avellaneda tras robarle la jubilación a una anciana mediante la modalidad conocida como "cuento del tío", luego de que la víctima saliera de una sucursal bancaria donde había retirado el dinero. El procedimiento se concretó gracias al seguimiento realizado por las cámaras de seguridad municipales y a un operativo coordinado con la Policía.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de la intersección de Alsina y San Martín, donde una operadora del sistema de monitoreo recibió el alerta emitido desde un Punto Seguro por parte del personal de Cuidadores Ciudadanos.

"Le acaban de robar a una señora mayor saliendo del banco, le hicieron el cuento del tío y le sacaron la jubilación", advirtió al dar aviso de la situación.

De acuerdo con la reconstrucción oficial, una mujer abordó a la víctima cuando salía de la sucursal del Banco Piano y, mediante un engaño, logró apoderarse del dinero correspondiente a su jubilación. Según la investigación, actuó en complicidad con un hombre que participó de la maniobra.

Tras el alerta, el Centro de Monitoreo Municipal inició el seguimiento de los sospechosos a través de las cámaras de seguridad, mientras se coordinaba el envío de un patrullero y una unidad motorizada de la Policía.