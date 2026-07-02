Frenó en el semáforo, un delincuente le apuntó con un arma y arriesgó su vida para escapar

Una mujer que venía escuchando música logró escapar de un intento de robo luego de que un delincuente se colocara delante de su vehículo y le apuntara con un arma mientras esperaba la luz verde del semáforo, en un hecho ocurrido en la localidad bonaerense de Villa Madero y que quedó registrado por la cámara instalada en el auto.

Sucedió en la intersección de Blanco Encalada y Camino de la Virgen, un cruce que vecinos de la zona señalan como la "esquina de los robos".

De acuerdo con las imágenes registradas por la cámara del vehículo, el asaltante, que se desplazaba en una bicicleta, se detuvo frente al auto y apuntó con un arma de fuego a la conductora a través del parabrisas, mientras otros vehículos permanecían detenidos por el semáforo.

Ante la amenaza, la mujer comenzó a gritar y a tocar bocina para alertar a quienes se encontraban en el lugar.

Segundos después, la conductora esquivó los vehículos y escapó del lugar. El delincuente huyó en la bicicleta sin concretar el robo.

El hecho quedó filmado por la cámara a bordo del auto y las imágenes se difundieron en las últimas horas, en medio de la preocupación de los vecinos por los reiterados episodios delictivos registrados en esa esquina de Villa Madero.