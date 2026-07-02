Rompieron el vidrio de un auto, robaron una fortuna y cayeron por la inteligencia artificial

El sistema Lince del Gobierno de Santa Fe volvió a demostrar su capacidad para reconstruir hechos delictivos complejos en tiempo récord. A partir del análisis de imágenes captadas por cámaras de videovigilancia y el uso de inteligencia artificial, la Unidad de Gestión Lince logró reconstruir los movimientos de la denominada "Banda de los Tucumanos", investigada por una serie de robos ocurridos en el centro de Rosario, y aportar información clave que permitió avanzar en la identificación y detención de cuatro de sus integrantes.
Uno de los hechos investigados ocurrió el pasado miércoles, cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta Honda de color rojo rompieron el vidrio de un automóvil estacionado en una cochera y sustrajeron un maletín con una importante suma de dinero. A partir del alerta emitido por la Central de Emergencias 911, los operadores de Lince iniciaron el análisis de las grabaciones mediante la plataforma BriefCam, que incorpora inteligencia artificial para el procesamiento y búsqueda avanzada sobre miles de horas de video.
El trabajo permitió identificar a los sospechosos en distintos puntos del centro rosarino y reconstruir no sólo la huida, sino también los movimientos realizados antes del robo. Las imágenes mostraron cómo el conductor recorrió durante varios minutos diferentes sectores de la ciudad, transitando por calles como Mitre, Rioja, Entre Ríos, Mendoza, Zeballos y San Luis antes de concretar el ilícito, una secuencia que evidenció tareas previas de observación y reconocimiento del lugar.
Un momento clave
Los operadores también detectaron detalles relevantes para la investigación. Uno de los ocupantes de la motocicleta se quitó una gorra momentos antes del hecho, mientras que posteriormente ambos se separaron: uno descendió en la zona de Laprida y San Juan y el conductor continuó solo por distintas arterias del microcentro.
La reconstrucción posterior al robo aportó nuevos elementos determinantes. El seguimiento permitió establecer que la motocicleta circuló por Laprida y luego por 3 de Febrero, donde el conductor giró hacia el norte e ingresó aparentemente a un estacionamiento ubicado a mitad de cuadra antes de llegar a calle Maipú, lugar donde el vehículo habría sido ocultado para evitar su detección.
El análisis de las imágenes también permitió identificar un posible dominio del motovehículo utilizado, una Honda CG 150 registrada en la provincia de Tucumán. Esa información fue incorporada a la investigación judicial y contribuyó a profundizar las tareas desarrolladas por la Policía de Investigaciones, que posteriormente logró localizar a los sospechosos y avanzar con las detenciones y allanamientos correspondientes.
Análisis de las imágenes
La información obtenida por Lince permitió además vincular a los detenidos con otros hechos delictivos investigados en el centro rosarino bajo modalidades similares. El seguimiento de vehículos, los patrones de movimiento y el análisis integrado de distintas fuentes de videovigilancia aportaron elementos de interés para consolidar la hipótesis sobre la actuación de una organización dedicada a este tipo de robos.
Toda la información generada por la Unidad de Gestión Lince fue puesta a disposición del Ministerio Público de la Acusación y de la Policía de Investigaciones, que logró concretar cuatro detenciones, además del secuestro de vehículos, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.
La plataforma Lince, implementada por el Gobierno de Santa Fe, permite analizar grandes volúmenes de imágenes en tiempos significativamente menores a los métodos tradicionales, identificar vehículos y personas, reconstruir recorridos y aportar evidencia objetiva para las investigaciones penales. Su implementación forma parte de la estrategia de modernización tecnológica impulsada por la Provincia como parte de un plan de seguridad para fortalecer las investigaciones criminales, optimizar los tiempos de respuesta y brindar más herramientas a las fuerzas de seguridad en la lucha contra el delito.