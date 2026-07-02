Rompieron el vidrio de un auto, robaron una fortuna y cayeron por la inteligencia artificial

El sistema Lince del Gobierno de Santa Fe volvió a demostrar su capacidad para reconstruir hechos delictivos complejos en tiempo récord. A partir del análisis de imágenes captadas por cámaras de videovigilancia y el uso de inteligencia artificial, la Unidad de Gestión Lince logró reconstruir los movimientos de la denominada "Banda de los Tucumanos", investigada por una serie de robos ocurridos en el centro de Rosario, y aportar información clave que permitió avanzar en la identificación y detención de cuatro de sus integrantes.





Uno de los hechos investigados ocurrió el pasado miércoles, cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta Honda de color rojo rompieron el vidrio de un automóvil estacionado en una cochera y sustrajeron un maletín con una importante suma de dinero. A partir del alerta emitido por la Central de Emergencias 911, los operadores de Lince iniciaron el análisis de las grabaciones mediante la plataforma BriefCam, que incorpora inteligencia artificial para el procesamiento y búsqueda avanzada sobre miles de horas de video.

Un momento clave

Los operadores también detectaron detalles relevantes para la investigación. Uno de los ocupantes de la motocicleta se quitó una gorra momentos antes del hecho, mientras que posteriormente ambos se separaron: uno descendió en la zona de Laprida y San Juan y el conductor continuó solo por distintas arterias del microcentro.

Análisis de las imágenes

La información obtenida por Lince permitió además vincular a los detenidos con otros hechos delictivos investigados en el centro rosarino bajo modalidades similares. El seguimiento de vehículos, los patrones de movimiento y el análisis integrado de distintas fuentes de videovigilancia aportaron elementos de interés para consolidar la hipótesis sobre la actuación de una organización dedicada a este tipo de robos.