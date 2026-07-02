Esperaron la hora del desayuno, destrozaron la puerta trasera y desvalijaron un dúplex

Dos delincuentes desvalijaron un dúplex en la ciudad balnearia de Villa Gesell, luego de forzar una de las puertas de ingreso aprovechando que no había ocupantes en el inmueble. Los sospechosos actuaron a cara descubierta y quedaron registrados por las cámaras de seguridad del lugar.

El robo ocurrió alrededor de las 8 de la mañana en un complejo ubicado en la intersección de la avenida 1 y Paseo 149.

De acuerdo con las imágenes registradas por el sistema de videovigilancia, los dos hombres ingresaron al predio con aparente conocimiento de que la vivienda se encontraba deshabitada. Tras violentar una puerta de acceso, recorrieron el interior del dúplex y sustrajeron diversos elementos de valor.

Las cámaras captaron a ambos sospechosos mientras forzaban los accesos y retiraban los objetos robados bajo el brazo, siempre con el rostro descubierto, una circunstancia que podría resultar clave para su identificación.

Luego de concretar el robo, los delincuentes escaparon del lugar sin ser interceptados. Los investigadores analiza las imágenes de las cámaras de seguridad y otras medidas de prueba para establecer la identidad de los autores y determinar si participaron en otros hechos similares ocurridos en la zona.