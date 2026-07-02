Le apuntaron con un arma para robarle y la empleada del almacén los enfrentó con una cuchilla

Dos delincuentes armados asaltaron un almacén de barrio en la ciudad cordobesa de San Francisco, donde amenazaron con un arma de fuego a la empleada, se llevaron la caja registradora y un dispositivo de cobro electrónico (Posnet) y escaparon en moto.

El hecho ocurrió durante la noche del martes en un local ubicado sobre la calle Madre Angelina Romero al 1700, en el barrio Brisas del Sur. La víctima los enfrentó con una cuchilla.

Según reconstruyeron los investigadores a partir del testimonio de la víctima y de las imágenes captadas por cámaras de seguridad, uno de los asaltantes ingresó al negocio con capucha y el rostro cubierto con un cuello, mientras que su cómplice llevaba colocado un casco.

Los sospechosos simularon ser clientes y pidieron pan. Mientras la empleada buscaba el producto y lo colocaba sobre la balanza, uno de ellos extrajo un arma de fuego y la amenazó, al tiempo que el otro cruzó detrás del mostrador para apoderarse del dinero y otros elementos del comercio.

Durante el asalto, los delincuentes sustrajeron la caja registradora, un posnet y un exhibidor de productos. En medio de la situación, la empleada tomó una cuchilla en un intento por defenderse, lo que hizo que los asaltantes retrocedieran algunos pasos. Sin embargo, lograron concretar el robo y escapar a bordo de una moto.

Tras el hecho, personal policial acudió al lugar junto con autoridades judiciales y efectivos de la Brigada de Investigaciones, que analizaron las grabaciones de las cámaras de seguridad y realizaron distintas diligencias para identificar a los responsables

La causa quedó a cargo de la fiscalía interviniente, que continúa con la investigación para dar con los autores del violento robo.