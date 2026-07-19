Quisieron robarle el auto, escapó con la llave en la mano y los motochorros dispararon

Un hombre logró evitar el robo de su auto al escapar corriendo con la llave del vehículo en la mano cuando fue sorprendido por dos motochorros armados en la localidad bonaerense de Don Bosco, partido de Quilmes. Los delincuentes intentaron abrir el rodado por la fuerza, efectuaron un disparo y finalmente huyeron sin concretar el asalto.

El violento hecho ocurrió en la intersección de las calles Ciudadela y Aguirre, frente a la Plaza de la Madre, y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

Según se observa en las imágenes, la víctima acababa de bajar de su vehículo y escuchaba un audio de WhatsApp cuando fue interceptada por dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta. Al advertir que pretendían robarle el auto, reaccionó de inmediato y escapó corriendo con la llave en la mano.

Mientras huía, el hombre gritaba "¡Tómatela!", al tiempo que uno de los asaltantes lo apuntaba con un arma de fuego y le respondía: "¡Vení acá!". El delincuente lo persiguió durante algunos metros, pero desistió y regresó junto a su cómplice para intentar abrir el auto.

Sin la llave, los motochorros forzaron una de las puertas del vehículo, aunque no lograron acceder al interior ni ponerlo en marcha. Antes de escapar, uno de ellos lanzó una amenaza contra quienes presenciaban la escena: "El primero que se mueva le pego un tiro", se lo escucha decir en el video.

Instantes después, los delincuentes efectuaron al menos un disparo y escaparon sin llevarse el auto. La bala no alcanzó a la víctima.

El hecho volvió a reflejar la modalidad con la que actúan bandas de motochorros en distintos puntos del conurbano bonaerense, caracterizada por el uso de armas de fuego y un elevado nivel de violencia para intentar concretar los robos.