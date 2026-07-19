Intentaron identificar a dos sospechosos, les dispararon más de 10 veces y mataron a un policía

Un efectivo de la Policía Bonaerense fue asesinado a tiros en el barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache, en el partido bonaerense de Tres de Febrero, cuando intentó identificar a dos sospechosos que escaparon al advertir la presencia policial.

La víctima fue identificada como el oficial Alan Molina, integrante de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) VII de Caseros, quien prestaba servicio como caminante junto a otros efectivos, correctamente uniformados y con chalecos antibalas.

El hecho ocurrió cuando los policías intentaron identificar a dos hombres que se encontraban en el denominado Nudo 1 del complejo habitacional. Según las primeras actuaciones, los sospechosos huyeron a la carrera al ser requeridos por los agentes.

En ese contexto, Molina se adelantó unos 30 metros respecto de sus compañeros e ingresó al sector donde se habían ocultado los sospechosos. Allí fue sorprendido por los delincuentes, que efectuaron más de diez disparos. Uno de los proyectiles impactó debajo de su brazo derecho y le provocó una grave herida.

Tras el ataque, personal policial solicitó apoyo de inmediato por un enfrentamiento armado. El efectivo fue trasladado de urgencia al Hospital Ramón Carrillo, donde ingresó inconsciente. Pese a los esfuerzos médicos, falleció alrededor de las 10.15.

En el lugar trabajaron autoridades de la Comisaría 6ª de Ciudadela Norte, efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) y peritos de la Policía Científica para relevar pruebas e intentar identificar a los autores del homicidio.

La causa fue caratulada como "Homicidio" y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción del Departamento Judicial de San Martín, que ordenó distintas medidas investigativas para dar con los responsables.

Molina era ampliamente reconocido entre sus compañeros por su trayectoria en la fuerza y, además de su labor policial, era cinturón negro de karate.