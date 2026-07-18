Intentaron traficar 143 kilos de cocaína desde Jujuy escondidos en el tanque de un camión

En abril de 2025, la policía había desarticulado una banda narco que traía droga desde Bolivia, la acopiaba en General Rodríguez y luego la distribuía por el conurbano con un taxi. Si bien los cabecillas fueron detenidos, algunos miembros heredaron el negocio y continuaron traficando.

Ahora, la Departamental de Berazategui dio un nuevo golpe al narcotráfico y secuestró 143 kilos de cocaína traídos desde Jujuy a bordo de un camión Scania. Como particularidad, la habían ocultado en los tanques de combustible.

A su vez, los panes de droga, que llevaban el sello del delfín -indicador de máxima pureza- estaban envueltos en aluminio y papel carbónico, maniobra pensada para engañar a los canes antinarcóticos.

El galpón, ubicado en Juan E. Pedernera 1470, Lanús, fue descubierto gracias a que los agentes observaron un camión Scania escoltado de forma sospechosa por dos Fiat Cronos. Al seguirlos, descubrieron el lugar usado para acopio de la droga, que luego era distribuída desde Villa Soldati y Flores al resto del AMBA y buena parte del sur del conurbano.

Los detenidos son un peruano de 29 años, un boliviano de 30 y su pareja, también de Bolivia, de 40. Varios de ellos tenían domicilio en la Villa 1-11-14.

Los agentes secuestraron un total de 137 panes de droga, así como el camión, los dos Fiat Cronos y otros elementos de interés para la causa.