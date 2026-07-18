Disfrazados de hinchas le pegaron un culatazo a una docente y le robaron el auto

La jornada en la que la Scaloneta a volvió a ser protagonista no fue de festejo para todos. Mientras miles de personas seguían el partido, distintos hechos de inseguridad se registraron en el conurbano bonaerense. Uno de los más violentos ocurrió en Francisco Álvarez, partido de Moreno, donde una docente fue brutalmente asaltada al llegar a su casa.

Todo comenzó cuando la mujer estacionó en su domicilio sobre la calle Tiradentes. En ese momento fue interceptada por tres delincuentes que se desplazaban en una Ford EcoSport que había sido robada poco antes en la zona del Arco de Güemes.

Según el relato de la víctima, los asaltantes la amenazaron a los gritos para que entregara las llaves del vehículo. «Dame la llave, dale, dame la llave», le exigían mientras la empujaban nuevamente hacia el interior del automóvil.

En medio del violento asalto, uno de los ladrones, que llevaba una bandera argentina alrededor del cuello, la golpeó en la cabeza con la culata de un arma de fuego y luego la tomó del cabello para arrojarla sobre la vereda.

Tras reducir a la víctima, uno de los cómplices se apoderó del Volkswagen Gol y escapó, aunque antes lo encajó en una zanja, provocando varios daños.

Horas más tarde, el automóvil fue encontrado abandonado y con varios faltantes en inmediaciones de la colectora, del lado de General Rodríguez, entre las calles Los Olmos y Las Rosas. Presentaba además daños mecánicos de consideración, por lo que habría quedado fundido. El otro vehículo apareció estacionado en una escuela.