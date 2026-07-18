Un camión como “Caballo de Troya” y una narco con tobillera que manejaba un búnker

Agentes encubiertos haciendo compras simuladas, filmaciones y testimonios de los vecinos, le permitieron a la Departamental platense identificar a los miembros de una banda narco que manejaba el negocio en la zona de 520 e/ 119 y 120.

El barrio “El Mercadito” ya era conocido entre los agentes por la fuerte resistencia que los delincuentes ofrecían a la presencia policial. Por este motivo, el operativo fue encabezado por un camión llenó de agentes escondidos que, como el “Caballo de Troya”, se estacionó en la puerta del búnker para sorprender a los narcos.

El lugar era manejado por “La Sole”, una delincuente de 31 años que era monitoreada con tobillera electrónica debido a una causa previa por venta de droga. Ella estaba acompañada por otras dos mujeres y dos hombres -uno de ellos paraguayo- que cumplían distintos roles en el circuito de venta de cocaína al menudeo.

Los policías de las comisarías 1ra, 2da, 3ra, 4ta y 5ta, acompañados por el Grupo Halcón y caballería, fueron recibidos de forma hostil por los delincuentes que fueron reprimidos con postas de goma.

Dentro del búnker encontraron 78 gramos de cocaína, un cuaderno con anotaciones de las ventas y elementos de fraccionamiento de los estupefacientes.