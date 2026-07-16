Roban patentes, las colocan en autos robados y salen a cometer nuevos asaltos

Vecinos del barrio Constitución de Mar del Plata denunciaron una nueva modalidad delictiva que consiste en el robo de patentes de vehículos estacionados frente a viviendas particulares, un hecho que genera preocupación por el posible uso de esas chapas en otros ilícitos, informaron fuentes vinculadas al caso.

Según relataron los damnificados, los delincuentes se desplazan en un auto, recorren distintas calles del barrio y, al detectar un vehículo estacionado, descienden rápidamente para retirar las chapas patente antes de escapar.

De acuerdo con las primeras averiguaciones realizadas por los vecinos, las placas sustraídas serían utilizadas para ser colocadas en vehículos con pedido de secuestro o empleados para cometer distintos delitos, con el objetivo de dificultar la identificación de los rodados mediante cámaras de seguridad o controles policiales.

Ante esta situación, los habitantes del barrio manifestaron su preocupación y solicitaron reforzar los patrullajes en la zona para prevenir nuevos episodios, al tiempo que recomendaron a los propietarios de vehículos verificar periódicamente que las patentes permanezcan colocadas y denunciar de inmediato cualquier irregularidad.