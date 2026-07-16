Marcaban casas de jubilados, los sorprendían mientras dormían y les robaron 3 millones de pesos

Una organización delictiva acusada de cometer al menos cinco "entraderas" en distintos barrios de Mar del Plata fue desarticulada tras una investigación de casi dos meses que culminó con nueve allanamientos simultáneos, tres detenidos, un aprehendido y el secuestro de vehículos, teléfonos celulares, joyas y herramientas presuntamente utilizadas para concretar los asaltos.

El operativo fue llevado adelante por personal del Gabinete de Robos Agravados a Viviendas de la DDI Mar del Plata, con intervención de la UFI N°13, a cargo del fiscal Mariano Moyano.

La pesquisa se inició a raíz de un violento asalto ocurrido el 14 de mayo en una vivienda de la calle República del Líbano al 1400, donde un matrimonio de 83 y 80 años fue sorprendido mientras dormía por delincuentes con pasamontañas y guantes.

Los asaltantes escaparon con 2,2 millones de pesos, 200 dólares, celulares, joyas, herramientas, un revólver Colt calibre .38 con 25 municiones y las llaves del auto de las víctimas.

Dos días después, los investigadores establecieron que los delincuentes también sustrajeron el Ford Fiesta de las víctimas, vehículo que más tarde sería utilizado en otro golpe.

El segundo hecho ocurrió el 22 de mayo, cuando al menos tres hombres irrumpieron en otra vivienda tras forzar el acceso por el garaje y una ventana. En esa oportunidad se llevaron 560.000 pesos y dos teléfonos celulares.

Mientras recorría la zona, un patrullero detectó el Ford Fiesta robado con una patente apócrifa. Al advertir la presencia policial, uno de los sospechosos activó la alarma del vehículo y junto a sus cómplices intentó escapar.

Dos lograron huir, pero fue detenido Silvano Víctor Scott, quien llevaba un teléfono celular que luego resultó clave para avanzar con la investigación.

Del análisis del dispositivo secuestrado surgieron elementos que permitieron identificar también a Ignacio Magallanes (27), ambos vinculados no sólo al segundo episodio sino también al primer asalto.

A partir de allí, los detectives reconstruyeron la estructura de una banda dedicada de manera organizada a cometer entraderas y lograron vincular a sus integrantes con otros tres robos ocurridos el 10 y el 17 de junio.

Uno de esos ataques fue cometido en una vivienda de Ituzaingó al 6500, donde un matrimonio de adultos mayores fue reducido y despojado de dinero y un celular. Ese mismo día fue detenido Magallanes cuando circulaba en un Volkswagen Gol Trend con una patente colocada que no correspondía al vehículo.

Durante la requisa del auto se incautaron guantes, prendas de vestir, herramientas de corte y de fuerza, una picana eléctrica, una linterna minera y otros elementos que, según los investigadores, eran utilizados para cometer los robos.

Las tareas de inteligencia incluyeron el análisis de antenas telefónicas, cruces de llamadas y relevamiento de cámaras de seguridad, lo que permitió identificar como presunto líder de la organización a Eliseo Andrés Ibarguengoitia (23), conocido con el alias de "El Encargado".

También fueron identificados como integrantes de la banda Cristian Armando Boni (42), Braian Emanuel Peluffo (23), Jeremías Ezequiel Castillo (26), Marcos David Gianini, Teo Palena (20), Walter Adrián Antonich (27) y Alejandro Demetrio Rosales (30), este último señalado como el chofer que trasladaba a los delincuentes antes y después de los golpes.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó detenciones, allanamientos y el registro de varios vehículos utilizados por la organización. Los procedimientos se realizaron durante la madrugada de este martes en nueve domicilios de Mar del Plata.

Como resultado fueron detenidos Boni, Rosales y Magallanes, mientras que Palena fue aprehendido, notificado de la formación de una causa y posteriormente recuperó la libertad.

En los allanamientos se secuestraron un Fiat Cronos, un Volkswagen Gol Trend, 12 teléfonos celulares, nueve relojes, siete precintos, pasamontañas, guantes, una mochila, billeteras, joyas, tres valijas, documentación, un corta pernos hidráulico, prendas de vestir, dispositivos de almacenamiento y otros elementos considerados de interés para la causa.

En tanto, los investigadores continúan con la búsqueda de Ibarguengoitia, sindicado como el jefe de la organización, quien permanece prófugo.

Según la investigación judicial, la banda actuaba de manera coordinada, seleccionaba viviendas, utilizaba vehículos con chapas patentes adulteradas y distribuía funciones entre quienes ingresaban a las casas, los conductores y quienes ocultaban posteriormente los objetos robados.

La pesquisa continúa para determinar si el grupo está involucrado en otros hechos similares ocurridos en la ciudad. El operativo fue coordinado por la DDI Mar del Plata con la participación de distintas dependencias de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

El despliegue incluyó personal de la Superintendencia de Seguridad Región Atlántica II, que aportó diez móviles y efectivos de los Grupos Tácticos Operativos (GTO), además de agentes de la Delegación de Investigaciones.

También intervinieron efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), Infantería, Caballería y Policía Científica de Mar del Plata, quienes brindaron apoyo en la ejecución de los allanamientos, la preservación de los escenarios y el secuestro de los elementos de interés para la investigación.