Intentaron robarles 10 mil dólares a dos turcos en una falsa operación de criptomonedas

La Policía de la Ciudad detuvo a tres jóvenes, uno de 18 y dos de 16 años, acusados de intentar robarle 10 mil dólares a dos ciudadanos turcos durante una falsa operación de compra de criptomonedas pactada en un edificio en Palermo.

El hecho ocurrió el sábado 27 de junio, cuando un policía observó que varios hombres se trenzaban en lucha en el lobby de un edificio ubicado en Dorrego al 2200 y solicitó apoyo para separar a las partes.

Según relataron los damnificados -dos ciudadanos turcos de 25 y 23 años, ambos nacionalizados argentinos-, minutos antes se habían presentado en el lugar luego de pactar un encuentro para comprar monedas digitales por la suma de 10 mil dólares.

Al llegar al edificio, fueron recibidos por un hombre de 18 años, quien los condujo hacia el primer piso, donde aparecieron otros dos jóvenes, ambos de 16 años.

En ese momento, uno de los damnificados sospechó de la situación al advertir que los jóvenes no podían abrir la puerta del departamento, por lo que las víctimas decidieron dirigirse hacia la planta baja.

Cuando bajaban, uno de los imputados extrajo un arma, uno de los damnificados advirtió la maniobra y se trenzó en lucha con los acusados hasta el arribo del personal policial.

Los efectivos detuvieron a los tres imputados y secuestraron tres teléfonos celulares, un juego de llaves compuesto por un sensor magnético y una llave metálica, y una réplica de pistola plástica de color marrón.

Interviene el Juzgado Nacional de Menores N° 6, a cargo de Carlos Cociancich, con intervención de la Secretaría N° 16, a cargo de Nicolás Renom, que dispuso la detención de los tres imputados y las demás medidas de rigor.