Vendían droga en la Zona Roja y secuestraron más de dos kilos de cocaína: tres extranjeros detenidos

Tres personas fueron detenidas acusadas de integrar una organización dedicada a la venta de drogas en la denominada Zona Roja de La Plata, en el marco de una investigación que permitió secuestrar más de dos kilos de cocaína, marihuana, una pistola Glock calibre 9 milímetros y dinero.

Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas en cuatro allanamientos simultáneos llevados a cabo en domicilios de La Plata y Berisso, por orden de la Justicia bonaerense.

La causa es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°18 de La Plata, a cargo del fiscal Hugo Tesón, con intervención del Juzgado de Garantías N°1, cuyo titular es Federico Guillermo Atencio.

La pesquisa se inició en marzo de este año a partir de una denuncia anónima realizada al sistema de emergencias 911, que advertía sobre la presunta comercialización de estupefacientes en la Zona Roja platense.

A partir de tareas de vigilancia, seguimientos y análisis de información, los investigadores establecieron la existencia de una organización con funciones distribuidas entre proveedores y vendedores que, según la pesquisa, simulaban ejercer la prostitución para concretar las operaciones de venta de drogas.

Los pesquisas determinaron además que los sospechosos utilizaban distintos inmuebles de La Plata y Berisso para almacenar, fraccionar y distribuir los estupefacientes, mientras que las transacciones se concretaban principalmente en la esquina de las calles 4 y 64.

Según los investigadores, los integrantes de la banda modificaban de manera permanente la modalidad de entrega de la droga y recurrían a intermediarios para recibir el dinero, con el objetivo de dificultar su identificación.

Durante la investigación también lograron identificar a una de las principales vendedoras, conocida únicamente por el alias "Dominic", cuya verdadera identidad fue establecida mediante tareas de análisis en redes sociales.

Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó los allanamientos, que se concretaron el 6 de julio.

Como resultado de los operativos fueron detenidos un ciudadano paraguayo de 32 años, una mujer peruana de 37 y una ecuatoriana de 39, mientras que una cuarta sospechosa, también peruana, fue demorada y posteriormente recuperó la libertad por disposición judicial.

En los procedimientos los efectivos secuestraron 2.152,4 gramos de cocaína, parte de ella distribuida en 299 envoltorios listos para la venta y otra identificada con el sello "Delfín", además de 13,3 gramos de marihuana.

También incautaron una pistola Glock calibre 9 milímetros con dos cargadores y 18 municiones, 473.890 pesos en efectivo, ocho teléfonos celulares, una balanza de precisión, sustancia de corte y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento de los estupefacientes.

Los tres detenidos quedaron imputados por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y permanecen a disposición de la Justicia.

De acuerdo con fuentes de la investigación, dos de los acusados registran antecedentes por infracción a la Ley 23.737 de drogas en distintas causas tramitadas desde 2015.