Tiene 17 años, antecedentes por robo y chocó con un patrullero cuando huía en moto por la General Paz

Tras una persecución por la avenida General Paz guiada por el Anillo Digital, la Policía de la Ciudad detuvo a dos motociclistas domiciliados en la Provincia de Buenos Aires -uno de ellos menor de edad y con cuatro antecedentes por robo- por eludir un control de seguridad.

Personal de la División Anillo Digital logró visualizar a dos motociclistas circulando por la avenida General Paz, altura Juan Bautista Alberdi sentido al Riachuelo, en una moto Bajaj Rouser 200 sin casco, por lo que fueron requeridos con señales lumínicas y sonoras para que detengan su marcha.

Los motociclistas no acataron la orden policial y aceleraron la marcha, por lo que se inició una persecución que finalizó en la colectora de la General Paz, en Villa Madero, en la Provincia de Buenos Aires.

Los hombres fueron reducidos, luego de un intento por eludir a los oficiales que incluyó un choque contra un paragolpes delantero del móvil y otro en la puerta del conductor.

Al ser corroboradas las identidades, se verificó que ambos eran domiciliados en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.

Uno de ellos, de 17 años y que viajaba de acompañante, tenía cuatro antecedentes por robo en jurisdicción de la Ciudad, todos acumulados entre 2023 y 2025.

La moto, tras ser inspeccionada por los efectivos, no llevaba su llave de ignición y el tambor de arranque estaba dañado.

Fue consultado el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de Menores Número 7, a cargo de Gonzalo Oliver de Tezanos, Secretaría 21 de Vanina Sanzol, y se dispuso que se labren actuaciones por "encubrimiento automotor", además de la detención de los dos motociclistas.

El joven de 17 años fue trasladado al Instituto Inchausti y la moto quedó secuestrada.